ಆಳಿದವರ ನಾಡಲ್ಲೇ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೋವೆ ನಂಟು

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರವಾಸಿ ದಿವಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮೂಲ ಗೋವಾ ಎಂಬುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿನವನು ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾದರು

Story first published: Monday, January 9, 2017, 15:06 [IST]

English summary

Portuguese Prime Minister Antonio Costa is currently on a 7-day visit to India. He will be heading to Goa for a 2-day visit to visit his ancestral house in Margao and meet his relatives there. This is the first time that an Indian origin person has become a PM of a European nation.