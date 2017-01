ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಶೇ. 69ರಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಮೂಲವೇ ಇಲ್ಲ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2005ರಿಂದ 2015ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿರುವ ಶೇಕಡಾ 69ರಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಅಂತ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:31 [IST]

English summary

According to the Association for Democratic Reforms (ADR), the total income of 48 national and regional political parties between 2005 and 2015 were Rs. 11,367 crores. In which 69% were untraceable.