ಉ.ಪ್ರ: ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಗೋರಖ್ ಪುರ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 23:50 [IST]

English summary

Uttar Pradesh Police began to shut down Cow and Buffalo meat sellers shops in Gorakhpur on Tuesday. But, meat sellers urges CM Yogi to provide them an alternate livelihood.