ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಹರಿದ್ವಾರ್ ಗೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ

ಚಳಿಗಾಲದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರ ದೇವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 11:09 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi Wednesday morning visited the Kedarnath shrine in Uttarakhand, which opened after a six month winter break.