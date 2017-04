ಸಚಿತ್ರ ವರದಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ

ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಲಿಂಗರಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನೋಡಲು ಮಹಡಿಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದರು.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Sunday paid obeisance at Lingaraj Temple here and responded warmly to the enthusiastic people who greeted him outside the 11th century Shiva shrine.