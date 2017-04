ಭೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಸಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್-ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಡೆಯಿರಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಭೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Friday, April 14, 2017, 17:30 [IST]

English summary

With an aim to reward BHIM App users, prime minister Narendra Modi on Friday announced two schemes under the BHIM App on the occasion of the 126th birth anniversary of Dr Babasaheb Ambedkar in Nagpur in Maharashtra.