ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂಅತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has become the most followed world leader on Facebook with over 40 million people following his personal account, according to a report published by Burson-Marsteller.