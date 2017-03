ವಾರಣಾಸಿ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ 10 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In the sixth phase of Uttar Pradesh campaigning, the Prime Minister Modi reached Varanasi to lead the rallies this afternoon to attend a road show followed by rally.