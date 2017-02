ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನದಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವ ರೇಡಿಯೋ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Prime Minister, Narendra Modi has extended his greetings on World Radio Day to all the radio lovers and to those working in the radio industry.