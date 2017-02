ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿ: ಎಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾ ಕಗ್ಗಂಟು ಸಡಿಲ?

ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರ ವೇಳೆ ಎಚ್ 1 ಬಿ ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಕೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತುಕತೆ

Story first published: Friday, February 17, 2017, 14:24 [IST]

English summary

Indian Prime minister Narendra Modi and American President Donald Trump may meet as Modi visiting America in May. They may even take chairs to discuss on the sidelines of G-20 summit in Hamburg of Germany in July.