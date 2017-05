ಮೇ 29ರಿಂದ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭ!

ಮೇ 29ರಿಂದ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು,ಮೊದಲಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ 50 ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದ್ದಾರೆ

English summary

Prime Minister Narendra Modi will undertake a three-nation tour of Germany, Spain and Russia from May 29 with an aim of consolidating the relations with these countries and invite investments to India.