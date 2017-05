ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶೂಬಿಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ತೋರಿಸಿದ ಪಾಠ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ತಮ್ಮ ಶೂ ಬಿಚ್ಚಲು ಬಂದ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ತಡೆದು ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ನಿಲುವಿಗೆ ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

PM Narendra Modi on Wednesday (May 3) stopped a man from helping him remove his shoes at the Kedarnath Temple, where he has gone to perform ‘rudraabhishek’.