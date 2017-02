ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಕಳ್ಳನೋಟ ಬೀರುವುದೇ ಮೋದಿಗೆ ಕೆಲಸ: ರಾಹುಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಬಾತ್ ರೂಂಗೆ ಕಳ್ಳನೋಟ ಬೀರುವುದೇ ಮೋದಿಗೆ ಕೆಲಸ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಹೇಳಿಕೆ

English summary

Prime Minister Narendra Modi likes peeping into others bathrooms, says AICC Vice President Rahul Gandhi in Lucknow on Feb 11.