ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿಯವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಮಂಡಿಲಾಗಿರುವ 2017-18ರ ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Prime minister Narendra Modi expressed satisfaction over the budget of 2017 that presented by finance minister Arun Jaitley on Wednessday.