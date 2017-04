ಬಾಬ್ರಿ ಕೇಸಿಗೆ ಮರುಜೀವ: ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ದ ಮೋದಿ ಕುತಂತ್ರದ ಫಲ!

25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮರುಜೀವ, ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಂತ್ರದ ಫಲ ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖಂಡ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ.

English summary

After the Supreme Court's verdict in Babri Demolition case, RJD chief Lalu Prasad Yadav said that the court's decision is itself a conspiracy of PM Narendra Modi to remove LK Advani from Presidential election.