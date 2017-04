ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ 'ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್' ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದ ಮೋದಿ

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಮುದಾಯದ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

I am sure reformers from the Muslim community will come forward and put an end to triple talaq, Prime Minister Narendra Modi said on Saturday. Seeking to grant equal rights to Muslim women, Modi said that he believes that the reformers from the community will protect women from the ill-effects of triple-talaq.