ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ್ನು ಸೇನೆಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಂಡುಗಳ ಬಳಕೆ

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In an effort to bring an alternative to the pellet guns, the government on Monday said that non-penetrative plastic bullets may be used in Jammu and Kashmir for crowd control or stone-pelting mobs to reduce collateral damage during counter-insurgency operations.