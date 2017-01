ನಮ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಕತ್, ಆಚರಣೆ ಸೂಪರ್, ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು?

ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ರಾಸುಗಳ ಅಲಂಕಾರ, ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯಿಸುವುದು, ಹಬ್ಬದಡುಗೆ ತಯಾರಿ..ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖುಷಿ!

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Sankranti special photos from different parts of country represents through PTI photos.