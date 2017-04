ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆ

ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 1.39 ರು ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ 1.04ರು ಏರಿದೆ.

#FLASH Petrol price hiked by Rs 1.39 per litre, and diesel by Rs 1.04 per litre

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 0:24 [IST]

Petrol price hiked by Rs 1.39 per litre, and diesel by Rs 1.04 per litre. New price rates with effective from April 16 midnight.