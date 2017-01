ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಜನತೆಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 19:57 [IST]

English summary

Prices of petrol and diesel have been consecutively hiked. Petrol price has been increased by Rs 1.29 per litre, whereas, the diesel price is up by Rs 0.97 per litre. The hiked charges would be applicable from today midnight.