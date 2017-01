ಸುದ್ದಿ ಸ್ಫೋಟ: ದಿನಸಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಎಸ್ಎಫ್

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Civilians living near paramilitary forces' camps, particularly those of the Border Security Force (BSF), say officers sell fuel and food provisions meant for the personnel to outsiders at half the market rate. ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧ ಯಾದವ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಹಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.