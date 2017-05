ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರ ಮಾತು: ವೈದ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ

ನಸ್ರೀನಾ ಮಲಿಕ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್) ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

"You throw stones at our security forces and then come here for treatment" was a doctor's response when he was approached by a Kashmiri patient at the Post Graduate Institute of Medical Education and Research in Chandigarh. The authorities at the PGIMER have ordered a probe into the alleged misbehaviour.