ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಗುಂಡಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಪಿ ನಾಯಕ ಬಲಿ

ಪುಲ್ವಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಿಡಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ ದಾರ್ ರ ಮೇಲೆ ಪಿಂಗ್ಲನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A PDP leader has succumbed to his injuries after terrorists shot at him at Pulwama, Jammu and Kashmir. President of the Pulwama unit of the PDP, the leader Abdul Gani Dar was shot at by Hizbul Mujahideen terrorists at the Pinglan area in South Kashmir.