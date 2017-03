ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಫೋಟೋ: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಜಿಯೋ, ಪೇಟಿಎಂ

ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹಾಗೂ ಪೇಟಿಎಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದೀಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

#RelianceJio , @Paytm have tendered apologies for using Prime Minister's picture in their ads without permission: Govt.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 23:27 [IST]

English summary

Paytm and Reliance Jio have tendered apologies for using the photograph of Prime Minister Narendra Modi without prior permission, C.R. Chaudhary, Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution told Rajya Sabha on Friday.