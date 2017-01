ಬಿಹಾರ ದೋಣಿ ದುರಂತ: ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 24ಕ್ಕೇರಿಕೆ

ಶನಿವಾರದಂದು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ದೋಣಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 24ಕ್ಕೇರಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The death toll in a boat capsize in Patna rose to 24 on Sunday as Union agriculture minister Radha Mohan Singh blamed Bihar chief minister Nitish Kumar for the tragedy.