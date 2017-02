ಪಾನಿಪುರಿಯ ಮಸಾಲೆ ನೀರಿಗೆ ಈತ ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್!!!

ಪಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಚೇತನ್ ನಾಂಜಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಎಂಬ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿಯಾತನಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಸಜೆ.

English summary

A panipuri vendor named Chetan Nanji Marwad has been put behind bars because he used to mix toilet cleaner in 'paani' (panipuri water).