ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯ?

ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಿತಿಯನ್ನು 50 ಸಾವಿರ ರು.ದಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರು.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

English summary

In Budget 2017, finance minister Arun Jetly may implement the rule to make PAN number mandatory for the cash transactions above Rs. 30,000 says sources.