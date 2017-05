ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೃತ್ಯ ಕ್ರೂರ, ಅಮಾನವೀಯ; ಯೋಧರ ಶಿರಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ

"ನಾಗರೀಕತೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸೈನಿಕರ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರ, ಅಮಾನವೀಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A day after Pakistani forces beheaded two Indian soldiers, the Indian Directors General of Military Operations (DGMO) today told his Pakistani counterpart that the act was "dastardly and inhuman" and "beyond any norm of civility" in a phone conversation.