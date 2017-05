ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ದೇಹ ತುಂಡರಿಸಿದ ಪಾಕ್ ಸೇನೆ

ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ದೇಹಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ

Story first published: Monday, May 1, 2017, 16:40 [IST]

English summary

Two jawans were killed in unprovoked firing by Pakistan this morning and their bodies were mutilated, the army has said, warning of "appropriate response" for the "despicable act."