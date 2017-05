ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಯಿತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸೇನೆ ಬಹಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳಿರುವುದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 14:02 [IST]

English summary

Pakistani fighter jets have flown close to the Siachen glacier and forward bases have been activated, reports in the Pakistan media claim. Reports also stated that the Mirage fighter jets of country's air force flew over Siachen as part of a war exercise.