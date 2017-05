ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಮಾಯಕರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 15:37 [IST]

English summary

In a strong retaliation to unprovoked attack from Pakistan military at border, on May 23, 2017, India gunned down the Pak army's posts at the border.