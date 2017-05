ಭಾರತದೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವೃದ್ಧೆ ಬಲಿ

ಪಂಜಾಬಿನ ಗುರದಾಸ್‌‌ಪುರ್‌ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ರೇಖೆ ದಾಟಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಓರ್ವ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A Pakistani intruder has been shot dead by the BSF at Gurdaspur, Punjab. The incident took place along the International Border with Pakistan. BSF personnel spotted some movement ahead of the fence at the IB.