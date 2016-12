ಕಪ್ಪುಹಣ: ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣ

ಮುಂಬೈನ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಹಳೇ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 11:57 [IST]

English summary

A top doctor from Mumbai who is a Padma Bhushan awardee has been booked by the Central Bureau of Investigation in the ongoing crackdown against black money. TThe CBI registered the case after it was found that they were fraudulently transporting demonetised currency to the tune of Rs 10 crore.