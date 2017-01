2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 89 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 17:51 [IST]

English summary

Padma awards 2017 full list :This year the President of India has approved conferment of Padma Awards to 89 persons as per the list below. The list comprises of 7 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 75 Padma Shri Awardees.