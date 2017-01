ಸಂಭಾವ್ಯ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾರ್ಯಾರು?

ಇಂದು ಸಂಜೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 15:04 [IST]

English summary

Ahead of Republic Day government likely to announce these names in Padma award winners list.