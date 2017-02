ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್: 8 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 133 ಕೋಟಿ ರು. ಬಹುಮಾನ

ಅಪನಗದೀಕರಣದ ನಂತರ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳಿಸಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯೋಜನೆ.

English summary

Over eight lakh people have been awarded Rs. 133 crore in total under Digi Dhan Yojna which was started by Central Government to encourage digital payments, said Niti Ayog.