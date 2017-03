ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸರ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ !

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್.

English summary

Uttar Pradesh police has suspended over 100 policemen since the new government led by Yogi Adityanath assumed office.