ಜಯಾ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು?

ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಚೆನ್ನೈನ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಬಳಿಯ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ (ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ) ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ, ಮಂಗಳವಾರ (ಫೆ 7) ರಾತ್ರಿ 8.30ರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನಾಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 22:17 [IST]

English summary

In a move that kept the news circles buzzing, Tamil Nadu out going CM O Panneerselvam visited the Jayalalithaa's memorial on Tuesday (Feb 7). For more than half an hour Panneerselvam sat in meditation where Jayalalithaa was buried just a couple of months ago.