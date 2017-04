ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಮೋದೀಜಿ, ಕಾಪಾಡಿ!

ಸರ್, ನಾವು ಜೆಟ್ ಏರ್ವೇಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಮಾನ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ' ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

We have been in jet flight for past 3 hrs, look like hijacked, Can I get an update from authority what is the exact reason. pic.twitter.com/bGNrq7GX5e

@narendramodi sir we have been in jet airways flight for past 3 hrs , looks like hijacked, pl help 9W355,. pic.twitter.com/bcRXcCLgic

Story first published: Friday, April 28, 2017, 10:03 [IST]

A passenger's tweet to the Prime Minister sent security agencies into a tizzy. A Jet Airways flight had been divered to Jaipur due to bad weather in Delhi. However a worried passenger thought that the plane was being hijacked and he sent out a tweet to the Prime Minister.