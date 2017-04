ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಸೋನಿಯಾ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ತಲೆಬಿಸಿ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ರಾಷ್ಟಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 9:40 [IST]

English summary

Opposition parties united in Indian President election (to be held in July 2017) to fight against NDA candidates.