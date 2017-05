ತೆರಿಗೆ ವಂಚಕರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್ ಸೈಟ್

ಅಪನಗದೀಕರಣದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಕರ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವನ್ನೇ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆ ವಂಚಕರ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 22:45 [IST]

English summary

The government has put its drive against black money hoarders and tax evaders on fast-track and launched a website to put online names of offenders, number of raids conducted.