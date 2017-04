ಆಧಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ

ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಆಧಾರ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಕೊನೆ ದಿನ.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 18:15 [IST]

A new innovative method has been announced by the Narendra Modi government to promote the Aadhaar card scheme, by means of a video contest where children highlight the benefits of Aadhaar cards. Last date to submit videos for the contest is April 22.