ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೀಬರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫೆ. 22ರಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಸ್ಟಿನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹುದಿನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

The fans of Canada pop super star and Grammy winner Justin Bieber can book the tickets via book my show website for Mumbai Musical night organised on May 10th of this year.