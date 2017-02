ಸರಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಅಖಿಲೇಶ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆ ಸಿಎಂ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

English summary

An online survey, conducted by social engagement platform LocalCircles, indicates that despite Akhilesh's claims, people in UP rated government performance in all front is below average.