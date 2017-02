ಶಶಿಕಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಹಿ

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ ಎಂಬರ್ಥದ ಈ ಆನ್ ಲೈನ್ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 1,64,334 ಜನ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 18:32 [IST]

English summary

An online petition against Sasikala as Tamil Nadu chief minister on Change.org has garnered more than 1.5 lakh signatures.