ರವಾ ಇಡ್ಲಿಗೂ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತಣ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ?

ಇಡ್ಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಕರ ಕತೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 30) ವಿಶ್ವ ಇಡ್ಲಿ ದಿನ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಬ ಸರಳ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯದ ಕುರಿತ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

English summary

For centuries, the humble idli has been more than mere food. Deemed as one of the healthiest, nutritious simple food items, idli's journey has been a long yet exciting one. There are many versions of this white wonder that has been reinvented over the centuries.