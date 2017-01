ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಓಲಾ ಶೇರ್, ಉಬರ್ ಪೂಲ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಲ್ಲ

ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಸೇವೆಯೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Ola and Uber companies decided to stop their cab sharing facility as it is violating the transport regulations.