ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನಿಯಮ ಸಡಿಲು: ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

English summary

In order to streamline, liberalise and ease the process of issue of passport, the ministry has taken a number of steps in the realm of passport policy which is expected to benefit the citizens of India applying for a passport.