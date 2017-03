ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ದೋವಲ್ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುತಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 14:01 [IST]

English summary

The National Security Advisor of India ,Ajit Doval, is in the United States of America where he would seek to deepen counter-terrorism cooperation. During the various meetings, Doval stressed on the need for expansion and increasing cooperation to jointly combat terror.