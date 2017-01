ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇಗುಲ 25 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ದೇಣಿಗೆ!

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್(ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಸ್ಟಿ) ಗೆ 25,000 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

An NRI based in the United States has donated USD 25,000 to the Shri Saibaba Sansthan Trust (SSST) in Shirdi for its Anna Daan scheme, executive officer of the trust Bajirao Shinde said.